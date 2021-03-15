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2021
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Россия в январе увеличила вложения в госбумаги США
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Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США в январе 2021 года примерно на 134 миллиона долларов, свидетельствуют данные минфина США. По состоянию на декабрь... ПРАЙМ, 15.03.2021
россия, сша, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 15 мар — ПРАЙМ. Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США в январе 2021 года примерно на 134 миллиона долларов, свидетельствуют данные минфина США.
По состоянию на декабрь Россия располагала портфелем американских госбумаг на 6,145 миллиарда долларов, из них долгосрочных на 2,744 миллиарда и краткосрочных на 3,401 миллиарда долларов.