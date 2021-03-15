ВАШИНГТОН, 15 мар — ПРАЙМ. Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США в январе 2021 года примерно на 134 миллиона долларов, свидетельствуют данные минфина США. В США прогнозируют снижение добычи нефти в ряде крупных регионов страны

По состоянию на декабрь Россия располагала портфелем американских госбумаг на 6,145 миллиарда долларов, из них долгосрочных на 2,744 миллиарда и краткосрочных на 3,401 миллиарда долларов.