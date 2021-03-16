МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Китай в конце прошлого и начале нынешнего года три месяца подряд увеличивал вложения в гособлигации США — в одном только январе по сравнению с декабрем они были увеличены на 22,9 миллиарда долларов, или на 2,1%, до 1,095 триллиона, следует из данных американского минфина.

В годовом исчислении показатель вырос на 1,5% — в январе 2020 года вложения Китая в долговые госбумаги США составляли 1,078 триллиона долларов. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

Рост вложений Китая в гособлигации США продолжался три месяца подряд — по сравнению с октябрем показатель вырос на 41 миллиард долларов. До этого он снижался на протяжении пяти месяцев подряд.

Китай остается втором по величине держателем гособлигаций США, крупнейший — Япония, 1,277 триллиона долларов. На третьем месте находится Великобритания — 438,7 миллиарда. В десятку крупнейших держателей входят также Ирландия, Бразилия, Люксембург, Гонконг, Швейцария, Бельгия и Тайвань.

Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения, составлявшие 96 миллиардов долларов, стали резко сокращаться в 2018 году. В январе страна увеличила инвестиции в государственные ценные бумаги США примерно на 134 миллиона долларов, до 6,145 миллиарда.