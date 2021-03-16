2021-03-16T10:00:00+03:00
2021-03-16T10:00:00+03:00
2021-03-16T10:00:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210316/833241704.html
Аналитики предсказали США гиперинфляцию
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
С лета 2020 года в Америке было напечатано столько долларов, что рост денежной массы не опускался ниже 22%, что переполнило Федеральную резервную систему США. Об этом сообщает... ПРАЙМ, 16.03.2021
инфляция, сша, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83226/21/832262124.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83226/21/832262124.jpg
https://1prime.ru/images/83226/21/832262123.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83226/21/832262123.jpg
https://1prime.ru/images/83226/21/832262111.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83226/21/832262111.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210308/833187676.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. С лета 2020 года в Америке было напечатано столько долларов, что рост денежной массы не опускался ниже 22%, что переполнило Федеральную резервную систему США. Об этом сообщает портал "Регион online".
Финансовые эксперты серьезно рассматривают риск гиперинфляции в США из-за непрерывно работающего "печатного станка", выпустившего на рынок около 9 триллионов ничем не обеспеченных долларов. Аналитики рассчитывают на международный статус доллара и надеются, что мировая экономика сможет впитать столько денег без последствия для американской валюты. Однако подорожание товаров никто не исключает.
"Всплеск трат и потребительской активности после снятия ограничений неизбежно спровоцирует рост цен", — отметил Джером Пауэлл, глава ФРС.
Отмечается, что около половины суммы, выброшенной на рынок, продолжает оставаться в сбережениях американцев. Именно всплеск трат может спровоцировать инфляцию, а потом и гиперинфляцию. Но в Америке считают, что смогут удержать падение курса валюты в разумных пределах. Аналитики ориентируются на просадку немногим более 2%. А это в рамках мировой экономики не так много.
Что же касается российских аналитиков, то они уже предсказывают обвал доллара. И ждут весеннего укрепления курса рубля.