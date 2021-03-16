МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин летом планирует снова посетить Дальний Восток с проверкой, чтобы посмотреть, как выполняются поручения президента по развитию стратегически важного региона, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Такие планы Мишустин анонсировал по итогам совещания с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития региона, которое состоялось 15 марта. Предполагается, что, как и в прошлый раз, Мишустина в этой рабочей поездке будут сопровождать вице-премьеры и министры. Доля одобренной россиянам ипотеки снизилась до минимума за четыре года

"Летом правительство активно поработает на Дальнем Востоке, чтобы на месте посмотреть, как выполняются поручения президента, связанные с развитием этой стратегически важной для страны территории, и понять, что ещё нужно сделать для повышения качества жизни и улучшения экономической ситуации в регионе", — отметил Мишустин, слова которого приводятся в сообщении.

Развитие Дальнего Востока — одна из приоритетных задач правительства. Рабочая поездка председателя правительства в ДФО состоялась в августе прошлого года, напоминает кабмин. В течение недели Мишустин посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. По итогам этой рабочей поездки был дан ряд поручений.

В сентябре Мишустин утвердил Национальную программу развития Дальнего Востока, разработанную по поручению президента. "Председатель правительства поручил профильным министерствам и ведомствам держать работу над национальной программой под постоянным контролем", — отмечает кабмин.