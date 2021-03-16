МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден планирует самое значительное с 1993 года повышение налогов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Подобные меры необходимы для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом господдержки на 1,9 триллиона долларов, уточнили собеседники агентства. Bloomberg: Пандемия COVID-19 сокращает разрыв между богатыми и бедными

Речь идет о том, что предполагалось еще в президентской программе Байдена на выборах в 2020 году, говорят четыре собеседника Bloomberg. По их данным, глава государства частично отменит закон предыдущего президента Дональда Трампа от 2017 года, который дал преференции корпорациям и состоятельным гражданам. Этой и другими поправками он стремится сделать налоговый кодекс более прогрессивным, пояснили источники.

Среди обсуждаемых мер собеседники Bloomberg назвали повышение налога для корпораций с 21 до 28%, отмену налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью (LLC), а также повышение подоходного налога для граждан, которые зарабатывают больше $400 тыс. Кроме того, обсуждается более высокая ставка налога на прирост капитала для зарабатывающих не менее 1 миллиона в год.

В ноябре 2020 года аналитический центр Tax Policy Center оценивал, что меры, которые предлагал Байден в ходе предвыборной кампании, принесли бы бюджету 2,1 триллиона долларов за десять лет. Текущий план администрации президента более скромный, указывает Bloomberg. Общий объем экономической программы, по мнению экспертов, составит от 2 триллионов до 4 триллионов долларов.

Чтобы получить одобрение сената для повышения налогов, демократам нужна поддержка по меньшей мере десяти республиканцев, отмечает агентство. Законопроект проверит способность Байдена удерживать согласие между двумя партиями, считает Bloomberg. Аналитики предсказали США гиперинфляцию

В начале марта Байден утвердил пакет мер объемом 1,9 триллионов долларов, направленный на поддержку экономики страны, которая пострадала из-за пандемии. Документ предусматривает прямые выплаты по 1,4 тысячи долларов нуждающимся в поддержке американцам. Закон также продлевает срок выплаты еженедельной надбавки по 300 долларов к пособию по безработице до 6 сентября. На помощь штатам, округам и местным органам власти отведено 350 млрд долларов. Деньги также направят на помощь школам и предприятиям, расширение налоговых льгот на детей, а также на борьбу с коронавирусом и кампанию вакцинации.