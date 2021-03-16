МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, а также транспорт — это отрасли, которым в наибольшей степени угрожает изменение климата, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Есть серьезные материальные угрозы, связанные с изменениями климата. Серьезные материальные угрозы для отраслей экономики… Это грозит отдельным отраслям — сельскому хозяйству, ЖКХ, транспорту. Эти отрасли должны в первую очередь адаптировать и учитывать прогнозирования изменения климата", — сказала Абрамченко во вторник на форуме "Чистая страна". Инвесторы почуяли неладное. Что происходит на рынке акций США

Вице-премьер напомнила, что в России регистрируются темпы потепления в 2,5 раза быстрее, чем в среднем в мире.

По данным Росгидромета, изменение климата в России приведет к росту числа опасных явлений, учащению засух, таянию многолетней мерзлоты, более частым волнам жары.