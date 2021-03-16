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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210316/833242638.html
Названы три отрасли экономики России, которым угрожает изменение климата
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Сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, а также транспорт — это отрасли, которым в наибольшей степени угрожает изменение климата, заявила вице-премьер Виктория... ПРАЙМ, 16.03.2021
климат, экономика, россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, а также транспорт — это отрасли, которым в наибольшей степени угрожает изменение климата, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Есть серьезные материальные угрозы, связанные с изменениями климата. Серьезные материальные угрозы для отраслей экономики… Это грозит отдельным отраслям — сельскому хозяйству, ЖКХ, транспорту. Эти отрасли должны в первую очередь адаптировать и учитывать прогнозирования изменения климата", — сказала Абрамченко во вторник на форуме "Чистая страна".
Вице-премьер напомнила, что в России регистрируются темпы потепления в 2,5 раза быстрее, чем в среднем в мире.
По данным Росгидромета, изменение климата в России приведет к росту числа опасных явлений, учащению засух, таянию многолетней мерзлоты, более частым волнам жары.