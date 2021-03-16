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2021
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Доверие инвесторов к экономике Германии в марте выросло лучше прогноза
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Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте вырос до 76,6 пункта с 71,2 пункта в феврале, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer... ПРАЙМ, 16.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте вырос до 76,6 пункта с 71,2 пункта в феврале, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста индикатора только до 74 пунктов.
При этом индекс текущих экономических условий в Германии в марте вырос до минус 61 пункта с минус 67,2 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали рост индикатора до минус 62 пунктов.
"Экономический оптимизм продолжает расти. Эксперты ожидают широкомасштабного восстановления экономики Германии. Они ожидают, что к осени как минимум 70% населения Германии будет предложена вакцина против Covid-19", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).
Также, согласно данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в марте увеличился до минус 69,8 пункта с минус 74,6 пункта месяцем ранее. При этом индекс экономических ожиданий вырос до 74 пунктов с 69,6 пункта в феврале.