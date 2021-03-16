МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте вырос до 76,6 пункта с 71,2 пункта в феврале, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста индикатора только до 74 пунктов. Как власти будут регулировать цены и чем ответит рынок

При этом индекс текущих экономических условий в Германии в марте вырос до минус 61 пункта с минус 67,2 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали рост индикатора до минус 62 пунктов.

"Экономический оптимизм продолжает расти. Эксперты ожидают широкомасштабного восстановления экономики Германии. Они ожидают, что к осени как минимум 70% населения Германии будет предложена вакцина против Covid-19", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

Также, согласно данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в марте увеличился до минус 69,8 пункта с минус 74,6 пункта месяцем ранее. При этом индекс экономических ожиданий вырос до 74 пунктов с 69,6 пункта в феврале.