БРЮССЕЛЬ, 16 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия к лету пересмотрит все энергетическое законодательство Евросоюза, чтобы адаптировать его для новых климатических целей, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Одной из таки целей является снижение выбросов на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года, а также переход ЕС к климатической нейтральности к середине века. ЕС расширяет санкционные списки

"К лету мы пересмотрим все наше энергетическое и климатическое законодательство, чтобы адаптировать его к (цели в) 55%", — сказала фон дер Ляйен в ходе видеовыступления на конференции Берлинский диалог по энергетической трансформации.