2021-03-16T13:39:41+03:00
2021-03-16T13:39:41+03:00
2021-03-16T13:39:41+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210316/833243842.html
В ЕС пересмотрят энергетическое законодательство
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Еврокомиссия к лету пересмотрит все энергетическое законодательство Евросоюза, чтобы адаптировать его для новых климатических целей, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Одной... ПРАЙМ, 16.03.2021
мировая экономика, климат, ес, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83235/01/832350121.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83235/01/832350121.jpg
https://1prime.ru/images/83235/01/832350120.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83235/01/832350120.jpg
https://1prime.ru/images/83235/01/832350119.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83235/01/832350119.jpg
https://1prime.ru/world/20210312/833223183.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 16 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия к лету пересмотрит все энергетическое законодательство Евросоюза, чтобы адаптировать его для новых климатических целей, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Одной из таки целей является снижение выбросов на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года, а также переход ЕС к климатической нейтральности к середине века.
"К лету мы пересмотрим все наше энергетическое и климатическое законодательство, чтобы адаптировать его к (цели в) 55%", — сказала фон дер Ляйен в ходе видеовыступления на конференции Берлинский диалог по энергетической трансформации.