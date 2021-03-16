МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Почти 70% жителей Украины считают, что события в их стране развиваются в неправильном направлении, а экономическую ситуацию оценивают негативно, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова. Forbes обновил список богатейших людей Украины

В декабре 2020 года социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты похожего опроса, который выявил, что 73% украинцев отмечали ухудшение экономического положения своей страны за полгода (17% посчитали, что ничего не изменилось, улучшение заметили 7%).

"Только 18% респондентов считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении, 66% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении. При этом 68% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохая" или "достаточно плохая", только 2% называют "хорошей", а 28% — "не плохой и не хорошей", — говорится в презентации опроса, опубликованной на сайте центра во вторник. Ряд опрошенных не определились с ответом.

Кроме того, по данным центра, только 9% украинцев верят, что в ближайшие три месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, а вот ухудшения ситуации ожидают 30% опрошенных. При этом более 50% респондентов считают, что экономическое положение Украины в ближайшее время не изменится. Ряд опрошенных отказались отвечать на вопрос либо не определились с ответом.

Опрос проводился с 5 по 9 марта среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания. Опрошены 2018 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Парламент Украины 16 декабря 2020 года принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%. Госбюджет-2021 предполагает увеличение прожиточного минимума, которое будет происходить в три этапа с 1 января до 1 декабря, до 2481 гривны (88 долларов) для работоспособных граждан. Ранее он составлял 2189 гривен (78 долларов). Планируется также рост месячной минимальной зарплаты с 1 декабря 2021 года до 6,5 тысячи гривен (около 232 долларов).