МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за февраль снизилась на 67,6 миллиона рублей, или на 3,6%, и на 1 марта составила 1,805 миллиарда рублей, сообщил Росстат. Промпроизводство в России в феврале ускорило спад

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 марта 2021 года на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 256,4 миллиона рублей (14,2%), в 2020 году — 662,6 миллиона рублей (36,7%), в 2019 году и ранее — 885,9 миллионов рублей (49,1%).

Задолженность по зарплате на 1 марта имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 39,6%; строительство – 21,7%; добыча полезных ископаемых – 11,5%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 7,1%; транспорт – 5,8%.