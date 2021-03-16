2021-03-16T19:33:00+03:00
2021-03-16T19:51:19+03:00
2021-03-16T19:33:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210316/833246861.html
ПМЭФ-2021 пройдет в "Экспофоруме" 2-5 июня
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум", сообщила журналистам официальный представитель первого... ПРАЙМ, 16.03.2021
пмэф, россия, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83315/42/833154246.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83315/42/833154246.jpg
https://1prime.ru/images/83315/42/833154243.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83315/42/833154243.jpg
https://1prime.ru/images/83315/42/833154239.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83315/42/833154239.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210316/833245438.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум", сообщила журналистам официальный представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
"ПМЭФ-2021 состоится в очном формате с использованием современных цифровых технологий…. Форум пройдет 2-5 июня в КВЦ "Экспофорум", — сообщила она.
По словам первого вице-премьера РФ, председателя оргкомитета форума Андрея Белоусова, приоритетом для организаторов Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в очном формате, станет обеспечение безопасности и организация комфортного доступа на площадку для участников.
"Хотел бы обратить внимание на то, что мы еще не проводили такие крупные деловые события с учетом ограничений, обусловленных пандемией. Необходимо провести тщательную подготовку мероприятий, обеспечить безопасность и комфорт для всех участников форума", — сказал Белоусов, слова которого приводит пресс-служба Росконгресса.