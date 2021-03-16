МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум", сообщила журналистам официальный представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. В МИДе назвали дату проведения саммита АТЭС

"ПМЭФ-2021 состоится в очном формате с использованием современных цифровых технологий…. Форум пройдет 2-5 июня в КВЦ "Экспофорум", — сообщила она.

По словам первого вице-премьера РФ, председателя оргкомитета форума Андрея Белоусова, приоритетом для организаторов Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в очном формате, станет обеспечение безопасности и организация комфортного доступа на площадку для участников.

"Хотел бы обратить внимание на то, что мы еще не проводили такие крупные деловые события с учетом ограничений, обусловленных пандемией. Необходимо провести тщательную подготовку мероприятий, обеспечить безопасность и комфорт для всех участников форума", — сказал Белоусов, слова которого приводит пресс-служба Росконгресса.