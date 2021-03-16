МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В последнее время налоговые органы активизировали выездные проверки физических лиц, имеющих иностранные счета и активы, узнал РБК, переговорив с налоговыми консультантами. В России могут ввести новый налоговый вычет

Такая активность налоговых органов связана с тем, что ФНС была получена и обработана информация в рамках международного автообмена за 2017 год. Этот период стал первым, за который ФНС получила данные от зарубежных коллег в рамках автоматического обмена финансовой информацией под эгидой ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Полученные данные содержат информацию о зарубежных счетах и активах россиян.

Большое количество проверок было назначено в конце 2020 года, поскольку в рамках выездной проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет: налоговики должны были успеть до истечения сроков возможности инициирования выездных проверок за 2017 год, указывает партнер EY Антон Ионов.

По словам заместителя главы ФНС Дмитрия Вольвача россияне располагают 700 тыс. финансовых счетов по всему миру, а остатки по ним в рублевом эквиваленте превышают 13 триллионов рублей (около $180 млрд по текущему курсу).