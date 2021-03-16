МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Пшеница, картофель, а также другие овощи могут подорожать на 1,5% в случае повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику, который неизбежно повысит издержки производителей, рассказали опрошенные "Известиями" эксперты. Ранее такую меру предлагал Минпромторг, расчитывая на обновление сельскохозяйственной техники. Однако против данной меры выступает Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники "Асход". В России изменились цены на ряд продуктов

"Например, по новым правилам утильсбор для мощных тракторов увеличится примерно с 800 тысяч рублей до трех миллионов (10–15% от цены самого трактора)", — отметил председатель правления ассоциации "Асход" Александр Алтынов. Таким образом, заключает он, пшеница, картофель и другие овощи подорожают на 1,5 процента.

А по мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрия Рылько, себестоимость продукции может вырасти в два-три процента.

В Минсельхозе сообщили "Известиям", что проект изменений и его финансово-экономическое обоснование не поступали в ведомство. При этом в министерстве отметили, что к ним обращаются отраслевые союзы и ассоциации, заявляющие, что принятие этого документа может привести к росту стоимости сельскохозяйственной техники.