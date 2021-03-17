МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Избрание на пост нового президента США Джозефа Байдена развязало руки финансовой элите. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на заявление известного российского экономиста Михаила Хазина.

По его мнению, "в Америке фактически произошёл тихий и ползучий государственный переворот, в результате которого власть получили банкиры". "Самым ярким доказательством этого является ещё один транш в размере 1,9 триллионов долларов, который Байден собрался запустить в экономику," — отметил он.

В данный момент, в условиях нарастающего экономического кризиса, в дополнительной эмиссии заинтересованы в первую очередь финансисты, ведь это даёт возможность бесконтрольно раздувать капитализацию разного рода сомнительных компаний на бирже. Аналитики предсказали США гиперинфляцию

Хазин уверен, что подобная политика в обязательном порядке приведёт США к обвалу рынков, потому что "раздутый эмиссионный пузырь скоро лопнет". По прогнозам эксперта, это может случиться уже в конце весны этого года либо в самом начале осени. Падение начнётся как раз с биржи.

Подобное развитие событий чисто теоретически можно было остановить если бы большинство из тех денег, которые выделяет государство на пробуждение экономики шли в реальный сектор и именно там абсорбировались. Именно такой подход, кстати, предлагал Дональд Трамп.

Хазин подчеркивает, что при новой американской демократической администрации это уже невозможно. "Нынешний лидер страны Байден не контролирует монетарную и кредитно-денежную политику в Штатах, чем активно пользуются правящие балом банкиры," — подвел итогэкономист.