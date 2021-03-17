МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, обязывающий госкорпорации, госкомпании и некоторых других юрлиц обосновывать начальные цены договоров при закупках. Кремль высказался о возможных скачках цен на топливо

Такие заказчики по-прежнему смогут самостоятельно устанавливать порядок определения начальной (максимальной) цены договора, но теперь будут обязаны отражать этот порядок в положении о закупке.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), который регулирует закупочную деятельность госкорпораций, государственных и публично-правовых компаний, естественных монополий и ряда других организаций. Поправки предложены правительством в целях повышения эффективности закупок таких заказчиков и минимизации коррупции.

В настоящее время порядок определения начальной (максимальной) цены договора положениями закона 223-ФЗ не урегулирован, в связи с чем заказчики устанавливают его самостоятельно.

Принятый в среду закон обязывает заказчиков отражать в положении о закупке порядок определения и обоснования начальной цены договора, в том числе заключаемого с единственным поставщиком, а также цены единицы товара (работы, услуги). Положение о закупке должно будет содержать и порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, которые заказчик должен уплатить поставщику (исполнителю, подрядчику). Бизнес предупредил о возможном росте цен на пшеницу и овощи

Закон дает возможность администрировать порядок определения начальной цены договора и установить прозрачные правила для участников закупок, так как позволяет, в том числе, определить заложенные в начальную (максимальную) цену объемы товаров, работ, услуг и их стоимость, пояснял ранее кабмин.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официальной публикации. После этого в течение 90 дней положения о закупках должны быть приведены в соответствие с его требованиями, утверждены и размещены в единой информационной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.