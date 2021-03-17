МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о назначении замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Дмитрия Вольвача на должность замминистра экономического развития РФ. ФНС увеличила число выездных проверок ряда физлиц

Ранее в среду источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил РИА Новости, что Вольвач перешел в Минэкономразвития на должность замминистра, отвечающего за вопросы евразийской интеграции. Как сообщал источник, в министерстве он будет курировать департаменты евразийской интеграции и развития интеграционных проектов и стран СНГ.

"Назначить Вольвача Дмитрия Валерьевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Вместе с тем освобожден от должности замглавы МЭР Петр Засельский, занимавший свою должность с декабря 2018 года.