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Замглавы ФНС перешел в Минэкономразвития
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о назначении замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Дмитрия Вольвача на должность замминистра экономического... ПРАЙМ, 17.03.2021
минэкономразвития рф, фнс, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о назначении замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Дмитрия Вольвача на должность замминистра экономического развития РФ.
Ранее в среду источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил РИА Новости, что Вольвач перешел в Минэкономразвития на должность замминистра, отвечающего за вопросы евразийской интеграции. Как сообщал источник, в министерстве он будет курировать департаменты евразийской интеграции и развития интеграционных проектов и стран СНГ.
"Назначить Вольвача Дмитрия Валерьевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Вместе с тем освобожден от должности замглавы МЭР Петр Засельский, занимавший свою должность с декабря 2018 года.