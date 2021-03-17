МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в феврале, снизилось на 10,3% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,421 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Минэнерго США дало прогноз по мировому спросу на нефть на два года

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения показателя до 1,56 миллиона с первоначального уровня января в 1,58 миллиона. При этом показатель января был пересмотрен в сторону повышения — до 1,584 миллиона новостроек.

Кроме того, число новостроек за отчетный месяц в стране снизился до минимума с сентября 2020 года, когда показатель достигал 1,437 миллиона новостроек.

В то же время число разрешений на строительство в США в феврале упало на 10,8%, до 1,682 миллиона. Аналитики ожидали, что показатель сократился до 1,75 миллиона разрешений с уровня января в 1,886 миллиона.

Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.