МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Возврат средств в российскую бюджетную систему после проверок Счетной палаты в 2020 году вырос более чем в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом — до 16,423 миллиарда рублей. Что же касается числа контрольных мероприятий и количества выявленных нарушений из-за пандемии, то их число, наоборот, существенно сократились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет о работе контрольного ведомства за 2020 год.

Согласно представленным данным, Счетная палата в прошлом году выявила 3,7 тысячи нарушений в бюджетной сфере на общую сумму 355,5 миллиарда рублей. Из них 16,423 миллиарда рублей были возвращены в бюджет. Отмечается, что в 2019 году аудиторы нашли 4,4 тысячи нарушений на 884,6 миллиарда рублей, однако возврат средств в бюджетную систему был обеспечен на существенно меньшую сумму — 4,516 миллиарда рублей.

"Вследствие пандемии мы были вынуждены приостановить наши проверочные и экспертно-аналитические мероприятия. Мы стремились не оказать чрезмерную контрольную нагрузку на ведомства, находившиеся на передовой борьбы с коронавирусом, а также не подвергнуть риску заражения ни наших инспекторов, ни сотрудников проверяемых организаций", — приводится в отчете пояснение главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Он добавил, что часть проверок, по его словам, была перенесена на более поздний срок и должна завершиться в 2021 году.

По итогам проверок в прошлом году аудиторы направили девять материалов в правоохранительные органы, в результате было возбуждено 32 уголовных дела. Кроме того, было возбуждено 45 административных дел. К дисциплинарной ответственности привлечено 148 должностных лиц, из них 23 уволены.

"Наибольшая доля нарушений приходится на нарушения при государственных закупках и закупках отдельными видами юридических лиц", — говорится в отчете. В 2020 году Счетной палатой было выявлено 779 нарушений в этой сфере на общую сумму около 108,7 миллиарда рублей, из них 96,3 миллиарда рублей составили нарушения, связанные с определением и обоснованием начальной (максимальной) цены контрактов.

Другой значимый блок нарушений связан с формированием и исполнением бюджета. Счетная палата выявила 1,5 тысячи таких нарушений на общую сумму 70,6 миллиарда рублей. Значительная доля нарушений связана с реализацией Федеральной адресной инвестиционной программы (свыше 60 фактов на общую сумму более 17 миллиардов рублей). Ряд нарушений относятся к сферам межбюджетных отношений, ведения бухгалтерского учета, к управлению и распоряжению федеральным имуществом. Счетная палата также выявила 60 нарушений, связанных с неэффективным использованием бюджетных средств и иных ресурсов, на сумму 20,6 миллиарда рублей.