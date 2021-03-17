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Путин призвал уделять серьезное внимание борьбе с коррупцией
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что серьезное внимание стоит уделить борьбе с коррупцией, прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных... ПРАЙМ, 17.03.2021
коррупция, россия, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что серьезное внимание стоит уделить борьбе с коррупцией, прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг и использование муниципального и государственного имущества.
"Серьезное внимание стоит уделить борьбе с коррупцией. Прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставления госуслуг, использования муниципального и государственного имущества. Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих, их доходов", — сказал Путин на коллегии Генпрокуратуры.
Также, по его словам, на повестке дня стоит и совершенствование механизмов возврата из-за рубежа активов, полученных преступных путем.
"Прошу эффективно использовать возможности межведомственной рабочей группы, созданной недавно под эгидой Генеральной прокуратуры как раз для координации это работы", — добавил президент.