МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Вероятность повторения в России ситуации 2018 года с бензином минимальна, заявили в Счетной палате, комментируя собственный отчет, в котором сообщалось о риске возникновения проблем со стоимостью топлива. Об этом сообщают "Известия".

"В настоящее время по итогам нашего анализа действий правительства в 2018-2020 годах в этой сфере мы видим, что риски повторения сценария 2018 года минимальны", — цитирует комментарий ведомства газета. Счетная палата подвела итоги 2020 года

Напомним, что ранее в среду Счетная палата заявила, что проведенные в прошлом году контрольные мероприятия говорят об опасности повторения топливного кризиса. Минэнерго в ответ на это напомнило, что уже принимает меры для топливообеспечения регионов и сдерживания роста розничных цен. Что же касается замглавы ведомства Павла Сорокина, то он, в свою очередь, заявил, что в министерстве не видят предпосылок повторения ситуации 2018 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о существовании демпфирующего механизма и заявил, что правительство держит ситуацию под контролем.

Демпфирующий механизм создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Его суть заключается в том, что если экспортная стоимость бензина и дизтоплива превышает условную внутрироссийскую, государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. Если же российские цены окажутся выше экспортных, нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

В настоящее время индикативная (условная) стоимость топлива в демпфере индексируется на пять процентов ежегодно до 2024 года включительно. Однако нефтяные компании неоднократно заявляли, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке, а такая индексация опережает темпы инфляции в России.