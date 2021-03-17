МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию Генпрокуратуры РФ по проблемам неоправданного роста тарифов на ЖКХ. Путин призвал уделять серьезное внимание борьбе с коррупцией

"Много острых, чувствительных для граждан вопросов остаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов. Понятно, что экономика живет по своим законам, и влезать в эти законы очень опасно. Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию прокуроров", — сказал Путин в среду в ходе коллегии Генеральной прокуратуры РФ.