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Путин обратил внимание Генпрокуратуры на проблему роста тарифов на ЖКХ
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию Генпрокуратуры РФ по проблемам неоправданного роста... ПРАЙМ, 17.03.2021
жкх, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию Генпрокуратуры РФ по проблемам неоправданного роста тарифов на ЖКХ.
"Много острых, чувствительных для граждан вопросов остаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов. Понятно, что экономика живет по своим законам, и влезать в эти законы очень опасно. Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию прокуроров", — сказал Путин в среду в ходе коллегии Генеральной прокуратуры РФ.