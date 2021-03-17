МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Властям РФ в случае введения санкций США на госдолг РФ, возможно, придется подключать Банк России для стабилизации финансового рынка и менять бюджетное правило, сказал РИА Новости директор по инвестициям "Локоинвест Управление активами" Дмитрий Полевой. Минфин разработал тактику действий при новых санкциях на госдолг

"Санкции против нового рублевого долга по-прежнему возможны, и в случае их введения властям, возможно, придется менять бюджетное правило и подключать к стабилизации финансового рынка Центробанк, что для экономики не будет смертельно, но темпы роста экономики еще больше замедлит. Экономика будет еще больше "государственной" со всеми вытекающими последствиями", — сказал он.

Ранее в среду министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ в случае введения санкций на российский госдолг будет договариваться с ЦБ РФ о предоставлении банкам ликвидности на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ).

Ранее президент США Джо Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.

Позже минторг США на своем сайте сообщил, что ведомство намерено расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Отмечается, что новые торговые ограничения вступят в силу 18 марта.

"Санкционная тема такова, что, теоретически, может быть что угодно. Если же следовать логике, то за ужесточением санкций (до секторальных, финансовых или любых других, сильно затрагивающих экономику и основные секторы) должна стоять какая-то конечная цель. Изменят такие санкции позицию руководства РФ – вряд ли. Вызовут протест элит – вряд ли, с 2014 намеков на это как не было, так и нет. Выведут народ на улицы – тоже вряд ли", — отметил Полевой.

Поэтому по-прежнему наиболее вероятным вариантом нам видится расширение персональных санкций против физлиц и отдельных организаций, резюмировал он.