МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. США расширяют торговые санкции против России

Регулятор уже в восьмой раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

ФРС также снова уточнила, что намерена сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

"Путь экономического развития в значительной степени будет зависеть от течения вируса, а также от прогресса в вакцинации. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения по-прежнему оказывает давление на экономическую активность, уровень занятости и инфляцию, а также несет серьезные риски для перспектив экономики", — говорится в пресс-релизе регулятора.

ПРОГНОЗЫ ФРС

Все 18 членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам мартовского заседания, как и в декабре, прогнозируют базовую процентную ставку в 2021 году на уровне 0-0,25%, следует из экономического прогноза регулятора.

В 2022 году 14 членов комитета ожидают, что ставка по-прежнему составит 0-0,25%, при этом трое высказались за ее повышение до 0,25-0,5%, и один — до 0,5-0,75%. В 2023 году также большинство (11 человек) ждет сохранения ставки на уровне 0-0,25%. Однако семеро выступили за повышение ставки: один высказался за ее повышение до 0,25-0,5%, один — до 0,5-0,75%, трое — до 0,75-1%, двое — до 1-1,25%.

В среднем ставка в 2021-2023 годах будет составлять 0,1%, отмечает регулятор. В долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует ставку на уровне 2,5% годовых.