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ФРС улучшила прогноз по состоянию экономики и безработице США
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Федеральная резервная система (ФРС) США улучшила прогнозы по ВВП и безработице в США в 2021-2022 году, повысила прогноз по инфляции, сообщается в пресс-релизе регулятора. Прогноз... ПРАЙМ, 17.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США улучшила прогнозы по ВВП и безработице в США в 2021-2022 году, повысила прогноз по инфляции, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Прогноз по росту ВВП США на 2021 год улучшен до 6,5% с декабрьского прогноза роста на 4,2%. На 2022 год прогноз роста ВВП улучшен до 3,3% с уровня предыдущего прогноза в 3,2%.
Кроме того, прогноз по безработице на 2021 год улучшен до 4,5% с уровня декабрьского прогноза в 5%, на 2022 год — до 3,9% с 4,2%.
Прогноз по инфляции на текущий год повышен до 2,4% с 1,8%, на 2022 год — до 2% с 1,9%. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2021 год повышен до 2,2% с 1,8%, а на 2022 год – до 2% с 1,9%.