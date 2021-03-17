ВАШИНГТОН, 17 мар — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) будет поддерживать экономику столько, сколько нужно, заявил глава ФРС Джером Пауэлл. Рубль отыграл часть позиций после решений ФРС вслед за нефтью

"Мы продолжим предоставлять экономике поддержку, которая ей нужна, столько времени, сколько потребуется", — сказал Пауэлл на пресс-конференции. Он отметил, что, несмотря на восстановление экономики и рост занятости, "путь вперед неясен".

Также он заявил, что ФРС пока не готова к сокращению программы выкупа активов.

"Пока нет", — сказал Пауэлл на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос. Пауэлл добавил, что для этого потребуется "подлинный, а не прогнозируемый" прогресс в восстановлении экономики.

ФРС по итогам заседания 16-17 марта ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.