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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210317/833257045.html
Глава ФРС пообещал поддерживать экономику столько, сколько нужно
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Федеральная резервная система (ФРС) будет поддерживать экономику столько, сколько нужно, заявил глава ФРС Джером Пауэлл. "Мы продолжим предоставлять экономике поддержку, которая... ПРАЙМ, 17.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 17 мар — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) будет поддерживать экономику столько, сколько нужно, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.
"Мы продолжим предоставлять экономике поддержку, которая ей нужна, столько времени, сколько потребуется", — сказал Пауэлл на пресс-конференции. Он отметил, что, несмотря на восстановление экономики и рост занятости, "путь вперед неясен".
Также он заявил, что ФРС пока не готова к сокращению программы выкупа активов.
"Пока нет", — сказал Пауэлл на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос. Пауэлл добавил, что для этого потребуется "подлинный, а не прогнозируемый" прогресс в восстановлении экономики.
ФРС по итогам заседания 16-17 марта ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.