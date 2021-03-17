ВАШИНГТОН, 17 мар — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) будет поддерживать экономику столько, сколько нужно, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

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"Мы продолжим предоставлять экономике поддержку, которая ей нужна, столько времени, сколько потребуется", — сказал Пауэлл на пресс-конференции. Он отметил, что, несмотря на восстановление экономики и рост занятости, "путь вперед неясен".

Также он заявил, что ФРС пока не готова к сокращению программы выкупа активов.

"Пока нет", — сказал Пауэлл на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос. Пауэлл добавил, что для этого потребуется "подлинный, а не прогнозируемый" прогресс в восстановлении экономики.

ФРС по итогам заседания 16-17 марта ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.