МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Китай стремится построить независимую от США мировую экономическую систему. Таким образом, Пекин вступает в противостояние с Вашингтоном. Об этом сообщает информационное агентство "Informing". Китай стал крупнейшим торговым партнером Европы

Китай осуществил собственную программу модернизации экономики и инициирует масштабные транспортные проекты вроде "Нового шелкового пути". В этом контексте в КНР большое внимание уделяют сотрудничеству с Россией, внешнеторговый оборот с которой постоянно растет. Известно, что объем китайских инвестиций в США за прошедшие три года сократился на 90 %.

Вашингтон крайне обеспокоен тем, что Китай в последнее десятилетие уменьшил свою долю в американском государственном долге с 14% до 5%. Что же касается доли валюты США в китайских золотовалютных резервах, то за последние четыре года она упала с 79 до 59 %. Вашингтон не может остановить тренд и пытается идти на обострение ситуации в военной сфере.

Например, глава Индо-тихоокеанского командования США адмирал Фил Дэвидсон высказал идею о строительстве вокруг Китая комплекса ракетных баз и спутниковых систем, на что уйдет 27 миллиардов долларов на ближайшие пять лет. Отказ Пекина от американского госдолга чреват масштабным военным конфликтом. Между тем Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон должен противостоять Пекину с позиции силы.

Такой же точки зрения придерживается и генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвавший Европу и США отвечать на вызовы Китая и России.