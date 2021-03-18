МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе упал до 6,3 миллиарда евро с 29,2 миллиарда в декабре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Годовая инфляция в еврозоне в феврале ожидаемо составила 0,9%

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали в отчетном месяце снижение профицита торгового баланса лишь до 25,3 миллиарда евро.

В то же время в годовом исчислении профицит торгового баланса еврозоны в январе вырос в 4,2 раза (1,5 миллиарда евро в январе 2020 года). При этом экспорт товаров из еврозоны снизился в годовом выражении на 11,4% — до 163,1 миллиарда евро. Импорт в указанном периоде снизился на 14,1%, до 156,8 миллиарда евро.

При этом в Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в январе составил 8,4 миллиарда евро против дефицита в 2,2 миллиарда евро годом ранее. Экспорт товаров из ЕС в январе упал в годовом выражении на 10,8%, до 148,3 миллиарда евро, импорт — сократился на 16,9%, до 139,9 миллиарда.