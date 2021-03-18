2021-03-18T13:35:42+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20210318/833262762.html
В России снизилось число зарегистрированных безработных
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Ситуация на рынке труда в РФ стабилизируется, зарегистрированы безработными 1,9 миллиона человек, заявила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова. Десятого марта глава Минтруда... ПРАЙМ, 18.03.2021
россия, безработица, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ситуация на рынке труда в РФ стабилизируется, зарегистрированы безработными 1,9 миллиона человек, заявила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова.
Десятого марта глава Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных в России снижается. Их было зарегистрировано 2,1 миллиона.
"Пару слов о ситуации на рынке труда. Она, по нашей оценке, сейчас стабилизируется… Если мы говорим о безработице зарегистрированной, то на текущий момент на учете в центрах занятости стоит 1,9 миллиона человек", — сказала Мухтиярова во время обсуждения на площадке "Единой России" законопроекта партии о занятости.