МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ситуация на рынке труда в РФ стабилизируется, зарегистрированы безработными 1,9 миллиона человек, заявила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова. Зарплатные ожидания россиян резко выросли после локдауна

Десятого марта глава Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных в России снижается. Их было зарегистрировано 2,1 миллиона.

"Пару слов о ситуации на рынке труда. Она, по нашей оценке, сейчас стабилизируется… Если мы говорим о безработице зарегистрированной, то на текущий момент на учете в центрах занятости стоит 1,9 миллиона человек", — сказала Мухтиярова во время обсуждения на площадке "Единой России" законопроекта партии о занятости.