БРЮССЕЛЬ, 18 мар — ПРАЙМ. Европейский союз подтвердил, что не намерен использовать режим санкций за нарушение прав человека для введения ограничений против "российских олигархов", сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский представитель. США расширяют торговые санкции против России

Он отвечал на вопрос о том, почему ЕС не включил в санкционный список, опубликованный 2 марта, представителей российского бизнеса.

"Мы вводим санкции, основываясь на доказательствах, с целью изменить поведение. Обычно мы вводим санкции против представителей властей, людей, которые могут оказать прямое влияние на ситуацию, несут ответственность за какие-либо действия", — сказал европейский представитель.

По словам европейского чиновника, если не будет предоставлено достаточно доказательств, то Суд ЕС может отменить такие решения. Он отметил, что не может с точностью сказать, является ли тот или иной человек "олигархом", но ЕС точно "не может вводить санкции только потому, что он таковым является".

Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. Эксперт сказал, зачем США ввели санкции против России

Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.

В МИД РФ санкции ЕС в связи с делом Навального назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.