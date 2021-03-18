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Путин: частные инвестиции для Крыма должны превысить триллион рублей
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Объем частных инвестиций для Крыма в ближайшие годы должен превысить 1 триллион рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма... ПРАЙМ, 18.03.2021
владимир путин, крым, инвестиции, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Объем частных инвестиций для Крыма в ближайшие годы должен превысить 1 триллион рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма.
"Об успехе наших действий можно будет говорить только, если мы сумеем обеспечить существенный кардинальный рост частных инвестиций. Их объем за предстоящие 4 года, за 2022-2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 триллион рублей. Это амбициозная задача — она потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей", — сказал Путин.
По его словам, реализация крупных, опорных проектов на полуострове, в том числе по решению проблем с водоснабжением и обеспечением полуострова электроэнергией, создает условиях для перехода для дальнейшего развития Крыма. "Смысл в том, чтобы созданная государством инфраструктура обеспечила возможности для реализации значительно большего объема инвестиционных проектов во всех отраслях — от промышленности до сферы услуг", — добавил президент РФ.
Он подчеркнул, что необходимо обеспечить стимулирование частных инвестиций и вести работу по улучшению делового климата в регионе.