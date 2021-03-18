МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Объем частных инвестиций для Крыма в ближайшие годы должен превысить 1 триллион рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма. Путин ответил на слова Байдена, пожелав ему здоровья

"Об успехе наших действий можно будет говорить только, если мы сумеем обеспечить существенный кардинальный рост частных инвестиций. Их объем за предстоящие 4 года, за 2022-2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 триллион рублей. Это амбициозная задача — она потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей", — сказал Путин.

По его словам, реализация крупных, опорных проектов на полуострове, в том числе по решению проблем с водоснабжением и обеспечением полуострова электроэнергией, создает условиях для перехода для дальнейшего развития Крыма. "Смысл в том, чтобы созданная государством инфраструктура обеспечила возможности для реализации значительно большего объема инвестиционных проектов во всех отраслях — от промышленности до сферы услуг", — добавил президент РФ.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить стимулирование частных инвестиций и вести работу по улучшению делового климата в регионе.