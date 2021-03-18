МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по росту экономики России в текущем году до 3,3% с 3%, ожидавшихся в декабре, говорится в докладе агентства. Fitch повысило прогноз по росту мирового ВВП

"Fitch повысило свой прогноз на 2021 год на 0,3 процентного пункта, до 3,3%, чему способствовал рост цены на нефть, но вторая волна Covid-19 повлияла на активность в начале года", — поясняет агентство. В то же время Fitch сохранило прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2022 году на уровне 2,7%.

Fitch пишет, что ВВП страны в 2020 году упал на 3,1%, хотя агентство прогнозировало спад на 3,7%. "Меры изоляции были менее масштабными, чем во многих странах, а сектор услуг в России относительно небольшой. Значительная бюджетная поддержка и положительный вклад торговли также помогли смягчить влияние резкого падения внутреннего спроса и снижения добычи нефти по соглашению ОПЕК+", — пишет Fitch.

Эксперты предполагают, что экономическая активность в стране будет укрепляться, начиная со второго полугодия 2021 года благодаря частичному восстановлению инвестиций и растущему доверию, поддерживаемому вакцинацией против COVID-19. Россия сохранила второе место по добыче нефти в мире

Fitch прогнозирует инфляцию в РФ к концу 2021 года на уровне 4,2%, а к концу 2022 года — 4%. Агентство ожидает, что ключевая ставка к концу 2021 года составит 4,5% годовых, к концу 2022 года — 5%.

Агентство считает, что в текущем году поддержку курсу рубля окажет повышение цен на нефть, но сохраняющаяся геополитическая напряженность и риски санкций ограничивают рост курса национальной валюты. По оценке экспертов, в конце 2021 года доллар будет стоить 72 рубля, в конце 2022 года — 71 рубль.