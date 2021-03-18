МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Высокие налоги для предпринимателей на Украине приведут к тому, что 80% деловой элиты станут налоговыми резидентами других стран. Такое мнение выразил украинский бизнесмен Евгений Черняк в статье для издания "Главред", где он назвал назвал две причины, почему, как он считает, эта страна "обречена". На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока 2"

"Все ребята, чьи ленты фейсбука забиты фото с эмиратских пляжей, там не только купаются — в большинстве они заняты оформлением документов для налогового резиденства", — заметил Черняк.

Второй проблемой, по мнению бизнесмена, стала ситуация на рынке труда, а точнее — низкие зарплаты. После пандемии и открытия границ отток рабочей силы увеличится, а удержать хороших специалистов работодатели смогут только с помощью высоких окладов, считает он.

"Причем как платить европейскую зарплату, привязанную к евро, а свой продукт продавать за украинский средний чек, никто не знает. Математика никак не складывается", — добавил Черняк.

Напомним, что Евгений Черняк — это глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits. На 2020 год бизнесмен входил в тридцатку самых богатых людей Украины по версии Forbes с состоянием 295 миллионов долларов.