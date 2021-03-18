МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Высокие налоги для предпринимателей на Украине приведут к тому, что 80% деловой элиты станут налоговыми резидентами других стран. Такое мнение выразил украинский бизнесмен Евгений Черняк в статье для издания "Главред", где он назвал назвал две причины, почему, как он считает, эта страна "обречена".
"Все ребята, чьи ленты фейсбука забиты фото с эмиратских пляжей, там не только купаются — в большинстве они заняты оформлением документов для налогового резиденства", — заметил Черняк.
Второй проблемой, по мнению бизнесмена, стала ситуация на рынке труда, а точнее — низкие зарплаты. После пандемии и открытия границ отток рабочей силы увеличится, а удержать хороших специалистов работодатели смогут только с помощью высоких окладов, считает он.
"Причем как платить европейскую зарплату, привязанную к евро, а свой продукт продавать за украинский средний чек, никто не знает. Математика никак не складывается", — добавил Черняк.
Напомним, что Евгений Черняк — это глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits. На 2020 год бизнесмен входил в тридцатку самых богатых людей Украины по версии Forbes с состоянием 295 миллионов долларов.
https://1prime.ru/state_regulation/20210318/833266218.html