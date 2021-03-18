МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Финансовая система России в настоящий момент является устойчивой, тогда как ровно год назад была близка к состоянию кризиса максимально за пять лет, сообщили аналитики АКРА. Как "борьба за госдолг" отразится на банковских вкладах россиян

АКРА рассчитывает собственный индекс финансового стресса ACRA FSI, он оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Значения индекса выше 2,5 пункта могут означать "повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса", уточняли ранее в АКРА.

В четверг в АКРА напомнили, что 18 марта прошлого года индекс ACRA FSI достиг максимального значения за последние пять лет, составив 4,5 пункта, в то время как в целом высокие значения индекса (более 2,5 пункта) сохранялись с 9 марта до 30 апреля на фоне последствий распространения COVID-19 в России и за рубежом, а также высокой степени неопределенности на финансовых и товарных рынках.

Этот период длился 53 дня — значительно меньше по сравнению с предыдущими кризисами 2008 и 2014 годов.

"С начала 2021 года и по сегодняшний день индекс финансового стресса колеблется в диапазоне 0,1–0,6 пункта, что в целом характеризует ситуацию в финансовой системе России как относительно устойчивую", — заключили в агентстве.