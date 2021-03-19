МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Бизнес-организации просят правительство не возвращать отмененный в 2019 году налог на движимое имущество, пишет РБК. В России могут понизить налоги компаниям, внедряющим российский софт

С соответствующей просьбой в кабинет министров обратилась организация "Опора России". По ее мнению, нецелесообразно вводить заново налог на движимое имущество, который платился в региональные бюджеты и был отменен с 2019 года.

"Возврат движимого имущества в структуру налогообложения станет серьезной проблемой, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в условиях падения доходов, связанного с последствиями пандемии", — написал в письме министру финансов Антону Силуанову 12 марта президент организации Александр Калинин.

С этой позицией солидарны другие предпринимательские объединения — "Деловая Россия" и Торгово-промышленная палата (ТПП). По их словам, неправильно возвращать налог на движимое имущество, так как это ограничит и без того слабую инвестиционную активность.

Бизнес ранее называл это "налогом на модернизацию" — к движимому имуществу относятся станки, компьютерная техника и т.д.

Минфин заявляет, что "никакие решения о возврате налога на движимое имущество организаций не принимались". Вместо этого будут прорабатывать иные варианты совершенствования налогообложения имущества юридических лиц, которые отвечали бы интересам и бизнеса, и государства, рассказали РБК в пресс-службе министерства.

В сентябре прошлого года Минфин в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики" на 2021–2023 годы предупреждал, что снова может включить движимое имущество в объекты налогообложения, однако при этом снизить предельную ставку налога на имущество, которая сейчас равна 2,2% от его среднегодовой стоимости.

Как сообщила пресс-служба Минфина в ответ на запрос издания, вернуть налог на движимое имущество предлагало "бизнес-сообщество". Так, в конце 2019 года представляющий интересы крупного бизнеса Российский союз промышленников и предпринимателей предлагал дать выбор предпринимателям: платить налог по действующей максимальной ставке 2,2% с недвижимости и не платить с движимого имущества или платить за движимое и недвижимое имущество по единой ставке 1,1%.

Предложение было озвучено на фоне активизации споров, в том числе судебных, между бизнесом и налоговой службой о том, что считать движимым имуществом, а что недвижимым.

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