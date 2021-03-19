МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. В болгарской столице Софии арестованы несколько человек, которых подозревают в шпионаже в пользу России, передает телеканал bTV Новините со ссылкой на источники. Бывшая топ-менеджер "Интер РАО" Цуркан приговорена к 15 годам колонии

Операцию провели сотрудники болгарской службы госбезопасности ДАНС и МВД.

В четверг полиция проверяла документы у всех выезжающих из Софии по трассе "Тракия" в направлении к Пловдиву. Одного из подозреваемых задержали именно на этой магистрали.

Телеканал NOVA передает, что речь идет о группе государственных служащих, у которых был доступ к секретной информации.

Власти страны пока официально не подтверждали проведение операции.

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