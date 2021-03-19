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В Болгарии задержаны несколько человек по подозрению в шпионаже на Россию
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В болгарской столице Софии арестованы несколько человек, которых подозревают в шпионаже в пользу России, передает телеканал bTV Новините со ссылкой на источники. Операцию провели... ПРАЙМ, 19.03.2021
болгария, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. В болгарской столице Софии арестованы несколько человек, которых подозревают в шпионаже в пользу России, передает телеканал bTV Новините со ссылкой на источники.
Операцию провели сотрудники болгарской службы госбезопасности ДАНС и МВД.
В четверг полиция проверяла документы у всех выезжающих из Софии по трассе "Тракия" в направлении к Пловдиву. Одного из подозреваемых задержали именно на этой магистрали.
Телеканал NOVA передает, что речь идет о группе государственных служащих, у которых был доступ к секретной информации.
Власти страны пока официально не подтверждали проведение операции.
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