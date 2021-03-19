МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России достигнет максимума в марте и дальше пойдет на снижение, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров. Текст заявления Банка России по итогам заседания по процентным ставкам

"По прогнозу Банка России, годовая инфляция достигнет своего максимума в марте и далее будет снижаться", — говорится в релизе.

На 15 марта годовая инфляция в России составила 5,8%, следует из сообщения регулятора.

В четверг министр экономического развития Максим Решетников говорил журналистам, что инфляция в России в годовом выражении находится на пике или близка к нему. Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года

Показатель вернется к цели Центробанка вблизи 4% в первом полугодии будущего года, считает ЦБ РФ.

При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса РФ остаются на повышенном уровне, баланс рисков сместился в сторону проинфляционных, следует из пресс-релиза регулятора. Ожидания профессиональных аналитиков в среднесрочной перспективе заякорены вблизи 4%, говорится в документе.

"Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных. Действие проинфляционных факторов может оказаться более продолжительным и выраженным в условиях опережающего роста потребительского спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска", — также отмечает ЦБ.

Дополнительное повышательное давление на цены, по мнению регулятора, могут оказывать временные затруднения в производственных и логистических цепочках.