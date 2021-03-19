МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Восстановление экономической активности в РФ происходит быстрее, чем ожидалось ранее, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. Текст заявления Банка России по итогам заседания по процентным ставкам

ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку впервые с конца 2018 года — на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых.

"Восстановление экономической активности происходит быстрее, чем ожидалось ранее. Согласно данным мониторинга Банка России, все большее количество предприятий сообщают о возвращении производства на уровни до начала пандемии", — говорится в сообщении.

Кроме того, последовательное снятие ограничительных мер поддерживает восстановление розничной торговли и сферы услуг. Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года

"В 2021 году и далее поддержку росту российской экономики будет оказывать улучшение перспектив восстановления мировой экономики в условиях дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах, что ускорит рост спроса на товары российского экспорта. На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать темпы вакцинации в России и в мире, эффективность вакцин против новых штаммов вируса, характер восстановления частного спроса, а также траектория бюджетной консолидации", — отмечает регулятор.

По прогнозу Банка России, рост ВВП РФ в 2021 году составит 3-4%, в 2022 и 2023 годах экономика вырастет на 2,5-3,5% и 2-3% соответственно.