КИЕВ, 19 мар — ПРАЙМ. Верховный суд Украины принял к рассмотрению иск китайских компаний-акционеров предприятия "Мотор Сич", в котором они требуют отменить указы украинского президента о введении санкций с блокировкой активов и запретом на въезд в страну руководителям компаний из КНР, передает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на адвокатов компаний-акционеров.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее принял решение о возвращении в государственную собственность авиастроительного предприятия "Мотор Сич". Решение СНБО должен ввести в действие своим указом президент. Меркель рассказала о плюсах транзита российского газа через Украину

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал от украинской стороны соблюдения законных прав китайских инвесторов после решения о возвращении предприятия "Мотор Сич" в госсобственность.

"Верховный суд открыл дело по иску китайских компаний-акционеров "Мотор Сич", в котором они требуют отменить указы президента Украины от 28 и 29 января 2021 года о введении санкций с блокировкой активов и запретом на въезд в страну руководителям компаний из КНР. В частности, Верховный суд потребовал от Службы безопасности Украины как соответчика по иску предоставить доказательства, которые стали основой для рекомендаций Совету национальной безопасности и обороны о применении санкций к компаниям из КНР, которые впоследствии были утверждены указом президента Украины", — пишет агентство.

Судебные заседания по иску китайских акционеров "Мотор Сич" назначены в Верховном суде на 5 апреля и 22 апреля. Соответчиками по иску станут Служба безопасности Украины, которая выступила инициатором санкций, и СНБО, который принял решение об их применении. США хотят диалога по стратегической стабильности с Россией и КНР

По словам адвокатов, китайские акционеры АО "Мотор Сич" Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Twinstar Holdings S. A. в иске указали на незаконность санкций в связи с отсутствием обоснованных оснований, поскольку компании ведут законную деятельность, законно приобрели акции компании "Мотор Сич" и не совершали каких-либо действий, направленных на нарушение безопасности Украины.

Также, по их мнению, указ президента противоречит конституции, поскольку не содержит каких-либо оснований для применения санкций к истцу.

Также в своем заявлении в Верховный суд компании из КНР обратили внимание, что на протяжении четырех лет с 2017 года они лишены возможности оперативного управления или иного распоряжения своим имуществом и инвестициями в "Мотор Сич", что исключает любую возможность каких-либо действий, несущих угрозу национальным интересам или безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО о введении на три года санкций против акционеров компании "Мотор Сич". В частности, санкции коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя введение Киевом санкций, заявил, что Китай надеется на обеспечение Украиной законных интересов и прав китайских компаний. Китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, которая является акционером "Мотор Сич", считает санкции необоснованными.

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