МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Ставка займа для правительства Москвы практически не изменится после объявления о решении Центробанка повысить ключевую ставку, возвращение к нормальным для экономики ставкам будет плавным, сообщается в Telegram-канале Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в пятницу повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года. В этом году в связи со сложившейся ситуацией правительство Москвы выходит на рынок заимствований после перерыва с 2013 года.

"Ожидание повышения ключевой ставки уже было учтено в доходности ОФЗ, так что ставка нашего займа, скорее всего, практически не изменится после объявления о решении Центробанка. Более того, это решение говорит о том, что возвращение к нормальным для нашей экономики ставкам будет плавным: помните, как активно ЦБ снижал ставку на фоне разворачивающейся пандемии? Судя по всему, возвращение не будет таким же резким, то есть восстановление экономики не скажется на доходности наших бумаг", — сообщила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, решение ЦБ во многом вызвано ускорением инфляции в сырьевом секторе, в том числе, ростом цен на строительные материалы.

"Сегодня строительство дорожает существенно быстрее общего уровня инфляции и ставок заимствований. То есть занять деньги на рынке и вложить их в строительные проекты нам выгодно: расходы на ставку по займу будут ниже, чем разница между стоимостью строительства сейчас и, например, через год", — отмечает она.

Багреева также отметила, что Центробанк прогнозирует достаточно высокие темпы экономики. По ее словам, это признак того, что будет повышаться прибыль компаний, работающих в Москве, а значит, и объем собираемых налогов.

"То есть, скорее всего, нам понадобится занимать даже меньше, чем мы изначально рассчитывали", — заключила она.