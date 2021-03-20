МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. С 20 марта в России вступили в силу новые правила предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, пишет "Российская газета".

В частности, работающим россиянам, у кого есть три или более детей в возрасте до 18 лет, теперь предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время. Такое правило будет действовать до того, как младший из детей не достигнет возраста 14 лет.

Ранее этот отпуск предоставлялся тем, кто имел трех и более детей в возрасте до 12 лет.

Также стоит напомнить, что по Российскому законодательству базовый отпуск, который положен большинству работников, составляет 28 календарных дней.

Удлиненный отпуск, отметили в министерстве труда и социальной защиты, может предоставляться государственным гражданским служащим (30 дней), педагогам (от 42 дней) и другим работникам на основании федеральных законов РФ.

Также дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются следующим группам работников:

занятым на работах с вредными или опасными условиями труда;



имеющим особый характер работы; с ненормированным рабочим днем;



работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.



Помимо этого, дополнительные оплачиваемые отпуска могут быть предусмотрены на предприятиях локальными нормативными актами или коллективным договором в ситуации, когда у компании есть финансовая возможность для этого.

НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ

В России отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен сотрудникам по семейным обстоятельствам и ряду других уважительных причин.

Такой отпуск оформляется по заявлению. Его продолжительность может определяться по соглашению между работником и работодателем.

Кроме того, работодатель обязан предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы отдельным категориям работников по их желанию. В эти категории входят:

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных дней в году;

родителям и супругам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы — до 14 календарных дней в году;

работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году;

работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких родственников — до 5 календарных дней.

Есть еще коллективный договор, а также локальные акты компаний, которые могут устанавливать ежегодные дополнительные отпуска без сохранения зарплаты по желанию работника в удобное для него время продолжительностью до 14 календарных дней. На это могут рассчитывать те сотрудники, у кого есть двое иди более детей в возрасте до четырнадцати лет, а также родители ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет и одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет.