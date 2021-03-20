МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Росту российской экономики может помочь создание конвейера поддержки растущих и перспективных компаний с последующим их выходом на IPO (первичное размещение акций — ред.), заявил на первой стратегической сессии в рамках совместной работы Минфина и Банка России над стратегией развития финансового рынка до 2030 года первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. Банк России в апреле пересмотрит макропрогноз экономики

"Не так радужно все выглядит на рынке IPO", — сказал он, подводя итоги развития финансового рынка за предыдущие десять лет. "Защита инвесторов, к сожалению, не стала приоритетом государства как в публичных, так и в растущих компаниях. Действительно, макроэкономически рынок капитала не стал источником капитала для российских компаний, хотя последние IPO были достаточно успешные, но они находятся в области IT-компаний, которые реализуют новые бизнес-модели с помощью IT-технологий", — продолжил он.

"Нам нужно серьезно об этом задуматься. Если мы не создадим конвейер поддержки растущих и перспективных компаний с последующим выходом на IPO, то только на долговом финансировании будет достаточно сложно растить нашу экономику. Поэтому инвестиции и капитал — ключик к ответу, откуда мы возьмем инвестиции в модернизацию экономики, в capex, — это создание среды, где компании смогут расти и привлекать капитал на фондовом рынке", — отметил он.