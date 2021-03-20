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Российских стримеров заставят платить налоги
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Федеральная налоговая служба РФ готовит проект закона, предусматривающего взимание налога с "донатов" стримерам, сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора Алексея... ПРАЙМ, 20.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба РФ готовит проект закона, предусматривающего взимание налога с "донатов" стримерам, сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора Алексея Пушкова.
Как пояснил сенатор, сейчас закон не позволяет обложить налогом заработок от данной деятельности.
"Это (ввести налог для стримеров, прим. ред.) необходимо как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода", — сказал он.
Кроме того, Росфинмониторинг думает над возможностью обязать стримеров регистрироваться как ИП.
Сообщается, что регулирование работы стримеров стали обсуждать в декабре 2020 года, когда во время одной из трансляций умерла девушка, находившаяся в кадре.
Блогер, который вел стрим, вызвал полицию и скорую помощь, не прервав видео. Он арестован, молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
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