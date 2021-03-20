МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба РФ готовит проект закона, предусматривающего взимание налога с "донатов" стримерам, сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора Алексея Пушкова.

Как пояснил сенатор, сейчас закон не позволяет обложить налогом заработок от данной деятельности. Disney объявил о реорганизации: вектор на стриминговые сервисы

"Это (ввести налог для стримеров, прим. ред.) необходимо как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода", — сказал он.

Кроме того, Росфинмониторинг думает над возможностью обязать стримеров регистрироваться как ИП.

Сообщается, что регулирование работы стримеров стали обсуждать в декабре 2020 года, когда во время одной из трансляций умерла девушка, находившаяся в кадре.

Блогер, который вел стрим, вызвал полицию и скорую помощь, не прервав видео. Он арестован, молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

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