МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Медучреждения Пензенской области с января по октябрь 2020 года заключили почти 300 контрактов с ООО "Биотэк" и входящей в ГК "Биотэк" компанией "Фармация", общая сумма контрактов превышает 700 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок. Суд избрал экс-губернатору Меню меру пресечения

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. Пензенская область хочет увеличить внешнеторговый оборот с США

По данным портала госзакупок, с января по сентябрь 2020 года учреждения здравоохранения Пензенской области заключили непосредственно с ООО "Биотэк" пять контрактов на общую сумму 16,6 миллиона рублей.

Так, компания поставила препарат фавипиравир в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медпомощи, областной госпиталь ветеранов, а также в областную больницу имени Н.Н. Бурденко. В областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики "Биотэк" поставил инсулин.

Контрактов с входящей в ГК "Биотэк" компанией ОАО "Фармация" за этот же период в десятки раз больше – почти 280, на общую сумму около 700 миллионов рублей.

Кроме оказания услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств, компания, в частности, поставляла передвижные кабинеты для маммографии, бахилы, маски, перчатки.

"Биотэк" специализируется на разработке и производстве современных лекарственных средств, а также на оптовой и розничной реализации фармацевтической продукции зарубежных и отечественных производителей.

Сообщается, что задержанного губернатора в воскресенье доставят в Москву.

Ранее губернатор Пензенской области был задержан по подозрению во взяточничестве