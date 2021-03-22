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https://1prime.ru/state_regulation/20210322/833289055.html
Минпромторг раскрыл стратегию России в ответ на санкции США
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https://россиясегодня.рф
Новые экономические санкции против России со стороны США только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения, которые проходят в отечественных технологических цепочках,... ПРАЙМ, 22.03.2021
санкции против рф, россия, минпромторг, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Новые экономические санкции против России со стороны США только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения, которые проходят в отечественных технологических цепочках, пишет РБК со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли России Олега Бочарова.
Как рассказал собеседник издания о стратегии России в отношении санкций, в случае усиления давления на Россию "деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств".
По его мнению, санкционное давление на Россию "включилось не 2 марта". Он добавил, что агрессивная политика со стороны стран Запада проводилась еще во времена СССР. Но это "не мешало стране развиваться".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о новых американских санкциях в области экспорта. Они связаны с нацбезопасностью.