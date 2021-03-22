МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Новые экономические санкции против России со стороны США только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения, которые проходят в отечественных технологических цепочках, пишет РБК со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли России Олега Бочарова.

Как рассказал собеседник издания о стратегии России в отношении санкций, в случае усиления давления на Россию "деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств".

По его мнению, санкционное давление на Россию "включилось не 2 марта". Он добавил, что агрессивная политика со стороны стран Запада проводилась еще во времена СССР. Но это "не мешало стране развиваться".

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о новых американских санкциях в области экспорта. Они связаны с нацбезопасностью.