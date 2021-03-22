МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России рассказало, как подать заявлени на новую выплату на детей, пишет "Российская газета". В России изменились правила предоставления оплачиваемого отпуска

Подать заявление на выплату на ребенка в новом размере можно с 1 апреля по 31 декабря.

В ведомстве отметили, что ее размер пересчитают, начиная с 1 января, если в это время в семье воспитывался ребенок в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Это можно сделать двумя способами:

удаленно через портал госуслуг,

лично при обращении в МФЦ.

Поясняется, что теперь размер данной выплаты зависит от доходов семьи: она может достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно. Раньше это были фиксированные 50% от продиточного минимума.

В среднем, такая выплата будет составлять 5,6 тысячи рублей, 8,4 тысячи рублей и 11,3 тысячи рублей, в зависимости от региона.

Для того, чтобы рассчитать нуждаемость семьи, будет использована информация о доходах за последние 4 месяца, которые были перед назначением выплаты. Сюда будут входить сведения о доходе от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, а также алименты и социальные выплаты.

Всего в РФ на выплаты на детей от 3 до 7 лет на 2021 год из бюджета выделено 321,5 миллиарда рублей. 276 миллиардов — из федерального бюджета, остальные деньги — региональные.

В следующем 2022 году на выплату будет направлено 339,5 миллиарда рублей.

В 2023 году — 341,7 миллиарда рублей.