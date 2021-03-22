МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ходе расследования пришла к выводу, что причиной появления и распространения среди людей коронавируса SARS-CoV-2 стала торговля дикими животными на рынке в Ухане.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ученых, в том числе — участников расследования ВОЗ в Китае.

Отмечается, что, скорее всего, одно из таких диких животных, продававшихся на рынке, стало промежуточным носителем вируса. При его помощи вирус передался от летучей мыши к человеку.

Агентство пишет, что итоги расследования ВОЗ, которое было проведено этой зимой в Поднебесной, будут опубликованы на этой неделе.

При этом поясняется, что эти результаты не будут окончательными: специалисты будут проводить дополнительные проверки. В том числе — за пределами Китая. Это необходимо, чтобы установить пути распространения коронавируса.

Всего, по версии экспертов, есть два основных возможных источника передачи вируса к человеку:

летучие мыши, среди которых коронавирус циркулировал до попадания в человеческую популяцию,



небольшие хищные млекопитающие циветты, которые часто продавались на китайском рынке.



Предположительно, летучие мыши контакировали с циветтами на рынке в Ухане. Таким образом, циветты стали промежуточным носителем, от которого молекула SARS-CoV-2 перешла к человеку.

При этом, пишет агентство, к этой версии ВОЗ все еще остаются вопросы. В частности, на Уханьском рынке не было выявлено зараженных животных. Еще один вопрос: первый известный случай COVID-19 был зафиксирован еще до того, как стали выявлять случаи заражения на этом рынке.