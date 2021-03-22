ПЕКИН, 22 мар — ПРАЙМ. Китай ратифицировал соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП, RCEP), сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на департамент международных договоров министерства коммерции КНР.

Китай, 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия подписали соглашение о ВРЭП в ноябре прошлого года. Что будет с рынком акций и рублем на следующей неделе

"К настоящему моменту Китай уже ратифицировал соглашение RCEP, став первой страной-участницей, сделавшей это", — сообщает телеканал со ссылкой на представителя минкоммерции.

Отмечается, что помимо Китая соглашение также ратифицировал Таиланд. Все участники соглашения договорились ратифицировать договор до конца текущего года, чтобы он вступил в силу 1 января 2022 года.

Соглашение о ВРЭП (RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership) — соглашение о свободной торговле между 10 членами АСЕАН (Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам) и государствами-партнерами АСЕАН по соглашениям о свободной торговле (Австралия, Китай, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия). Это объединение заочно конкурировало с Транстихоокеанским партнерством, в котором раньше участвовали США.