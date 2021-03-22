МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Кабмин утвердил правила поддержки бизнеса, трудоустроившего тех, кто ранее потерял работу, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, на каждого такого сотрудника работодатель получит поэтапную компенсацию в совокупном размере трех МРОТ.

"Мы внедряем новый инструмент стимулирования найма — компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года состояли на учете в центрах занятости как безработные. Это три минимальных размера оплаты труда — по 12 тысяч 792 рубля — на каждого нового сотрудника", — сказал премьер.

Правительство также утвердило и правила предоставления этой поддержки.

"Платежи поступят к работодателям в несколько этапов, после того как сотрудник отработает 1 месяц, затем три и полгода. Благодаря новой мере более 220 тысяч человек смогут получить работу и улучшить свое положение. Необходимые средства в федеральном бюджете на текущий год в размере 12 миллиардов рублей уже заложены", — добавил премьер. Правительство утвердило долгосрочную программу развития СПГ

Как отмечается на сайте кабмина, распределением субсидий займётся Фонд социального страхования. Он будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать средства напрямую работодателю.

Добавляется, что также для граждан будут организованы программы переобучения и дополнительного профессионального образования с возможностью дальнейшего трудоустройства. Стать их участниками смогут не только те, кто потерял работу из-за пандемии, но и люди старше 50 лет и женщины с маленькими детьми. Обучение для них организуют АНО "Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)", РАНХиГС и Томский госуниверситет. Ожидается, что в 2021 году не менее 168 тысяч человек смогут получить более востребованную профессию или допобразование и около 126 тысяч из них устроятся на работу.

"Затраты образовательных организаций возместят с помощью грантов. В федеральном бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрено более 10 миллиардов рублей, в 2022 году – 7,4 миллиарда рублей, в 2023 году – 7,4 миллиарда рублей. Работа ведётся в рамках национального проекта "Демография", — добавляется в сообщении.