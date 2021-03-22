МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Товарооборот России с Евросоюзом в 2020 году снизился на 21% — до 219 миллиардов долларов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

"Наш товарооборот с Евросоюзом сократился в 2020 году, если считать Великобританию, на 21% по сравнению с 2019 годом и на сегодняшний день достигает 219 миллиардов долларов США. Хотя напомню, что в лучшие времена в 2013 годк эта цифра составляла 417 миллиардов и по своему весу во внешней торговле ЕС Россия была в высшей лиге", — сказал он в ходе заседания круглого стола на тему: "Россия-Европа: реалии и перспективы" в Госдуме.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.