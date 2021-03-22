МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Введение углеродного сбора в Европе несет значительные риски для российской экономики, поскольку затрагивает все основные статьи торговли РФ с Евросоюзом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая в Госдуме.

По его словам, России скоро предстоит столкнуться с протекционистскими тенденциями во внешнеэкономическом курсе Евросоюза. Продавать или покупать. Что делать с дешевеющей валютой

"Активно задействуется климатическая повестка, имея в виду ведущуюся в Евросоюзе разработку так называемого пограничного корректирующего углеродного механизма, углеродный сбор, который в том или ином виде наверняка будет введен не позднее начала 2023 года, и похоже на то, что вне зависимости от итоговых модальностей данного механизма, его применение будет сопряжено со значительными рисками для отечественных экономоператоров, поскольку это затрагивает все основные статьи нашего экспорта и нашей торговли с Евросоюзом", — сказал Грушко.

По его словам, печально, что тема "зеленого перехода" и углеродно-нейтральной экономики сейчас не является предметом диалога между Россией и ЕС.

ЕС, который считается драйвером Парижского соглашения по климату, намерен ввести углеродный сбор на товары, сделанные с высоким выбросом СО2, чтобы стимулировать торговых партнеров переходить на "зеленые" технологии.